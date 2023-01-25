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Принят отчет главы городского самоуправления Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 13:25 0 270
Принят отчет главы городского самоуправления Калуги

25 января состоялось первое в 2023 году заседание Городской Думы. Депутаты рассмотрели отчёт Главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева.

В 2022 году состоялось 19 заседаний Городской Думы, было принято 314 решений, 101 из которых носит социальный характер. Принятый депутатами бюджет Калуги на 2023 год также сохранил социальную направленность, несмотря на экономические трудности. 

Депутаты участвовали в реализации проектов инициативного бюджетирования. Всего в Калуге в прошлом году реализовано семь инициативных проектов: «Аллея добра» в микрорайоне «Кубяка», памп-трек в микрорайоне «Силикатный», детские площадки в деревнях Крутицы и Лихун, спортивная площадка на улице Карла Либкнехта, ремонт помещений детсада «Семицветик» и подросткового клуба в Лицее № 48. Также парламентарии осуществляли контроль за ремонтом дорог, дворовых территорий, школ и детских садов.

- В течение летнего сезона 2022 года депутаты – члены комиссии по контролю за ремонтом образовательных учреждений активно отслеживали ход ремонтных работ, выезжая в школы и детские сады. Большинство обозначенных замечаний, недоделок и спорных вопросов были устранены подрядчиками к началу нового учебного года, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Отчёт был принят, работа Главы городского самоуправления признана удовлетворительной. Также были приняты отчёты первого заместителя председателя Думы и председателей комитетов.

Парламентарии приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны нежилые здания в деревне Чижовка, посёлке Росва и нежилое здание, расположенное на перекрёстке улиц Байконурской и Звёздной. 

Также депутаты утвердили план работы Думы на 2023 год, согласовали сделки муниципальным предприятиям, внесли изменения в Положение о бюджетном процессе и скорректировали границы ТОС «Восход». 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 13:25 0 270
Тэги: городская дума
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