В Калуге установят стелу «Город воинской доблести»

Ко Дню города, в августе нынешнего года, в Калуге установят памятную стелу «Город воинской доблести». Соответствующее звание было присвоено областной столице в ноябре, сообщил в среду, 25 января, городской голова Дмитрий Денисов.

Из областного бюджета будет на стелу выделят два миллиона рублей.

Место установки стелы будет выбрано калужанами в ходе рейтингового голосования. Когда оно начнется и какие варианты будут предложены, пока не сообщается.

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