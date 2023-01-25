В Калуге установят стелу «Город воинской доблести»
Ко Дню города, в августе нынешнего года, в Калуге установят памятную стелу «Город воинской доблести». Соответствующее звание было присвоено областной столице в ноябре, сообщил в среду, 25 января, городской голова Дмитрий Денисов.
Из областного бюджета будет на стелу выделят два миллиона рублей.
Место установки стелы будет выбрано калужанами в ходе рейтингового голосования. Когда оно начнется и какие варианты будут предложены, пока не сообщается.
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