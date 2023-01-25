Количество туристов в Калужской области за год выросло на 20%

В 2022 году Калужскую область посетило 3,3 миллиона туристов. Рост по сравнению с 2021 годом составил 20%, сообщил в среду, 25 января, губернатор Владислав Шапша.

- Увеличилось количество туристов, которые выбрали наш регион для путешествий на новогодних праздниках – порядка 125 тысяч человек, - подчеркнул Шапша.

По его словам, сейчас идет работа с инвесторами, создаются условия для строительства гостиниц и кемпингов.

- Сейчас у нас в работе восемь новых крупных инвестпроектов в сфере туризма, - заявил губернатор. - Перспективы для себя видим в развитии патриотического туризма, сети экологических маршрутов и троп, промышленного туризма, малых исторических городов региона. Серьезный потенциал связан с проектами Большое Золотое Кольцо, Императорский маршрут. Важно, что развитие туризма – это новые рабочие места, возможности для роста еще порядка 50 смежных отраслей, малого и среднего бизнеса.

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