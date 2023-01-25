В Калужской области 12 человек попали в больницу с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 15 новых случаев коронавируса, сообщили в среду, 25 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали 12 человек.

Выздоровели 16 пациентов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.