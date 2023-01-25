Систему воинского учета в России собираются поменять по предложению депутатов Калужской области
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выступили с инициативой по изменению закона о воинском учете в России. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму. Подробности в среду, 25 января, рассказал председатель калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев.
По его словам, во время проведения мобилизации было выявлено, что данные военкоматов недостаточно актуальны. Это и привело к разработке нового законопроекта.
Документ предполагает, что военнообязанные будут предоставлять документы о воинском учете при обращении за регистрацией по месту жительства или пребывания сроком более трех месяцев, получении водительского удостоверения или лицензии на оружие.
- Ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. - Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна. Данный законопроект поддержан Советом Законодателей ЦФО.
Теперь документ должны поддержать или отклонить депутаты Госдумы.
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