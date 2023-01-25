Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Юрий Моисеев поздравил калужских студентов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 08:15 0 160
Юрий Моисеев поздравил калужских студентов

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 25 января поздравил студентов и преподавателей с Днём российского студенчества:

- Студенческие годы – лучший период жизни, именно в это время закладывается фундамент будущих успехов. Пусть эти прекрасные годы на всю жизнь дадут вам заряд энергии и оптимизма, останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью!

В каждом из нынешних студентов сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Калуги. Именно вам, молодым и целеустремленным, предстоит решать серьезные задачи в сфере экономики, развивать промышленную и социальную инфраструктуру нашего города, претворять в жизнь смелые перспективные проекты.

Дорогие друзья! Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные задачи. Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2023 08:15 0 160
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Какие знания и умения могут предложить курсы по UX UI дизайну
Что ждет турецкую недвижимость в 2023 году: прогноз экспертов
Личный опыт переезда в Германию: что нужно учесть

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru