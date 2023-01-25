Юрий Моисеев поздравил калужских студентов

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 25 января поздравил студентов и преподавателей с Днём российского студенчества:

- Студенческие годы – лучший период жизни, именно в это время закладывается фундамент будущих успехов. Пусть эти прекрасные годы на всю жизнь дадут вам заряд энергии и оптимизма, останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью!

В каждом из нынешних студентов сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Калуги. Именно вам, молодым и целеустремленным, предстоит решать серьезные задачи в сфере экономики, развивать промышленную и социальную инфраструктуру нашего города, претворять в жизнь смелые перспективные проекты.

Дорогие друзья! Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные задачи. Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

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