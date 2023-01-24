В Калуге на отлов бродячих собак потратят за год 4,5 миллиона рублей

В Калуге в 2023 году расходы бюджета на отлов бродячих собак вырастут на 20%. Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Сергей Возилкин.

В 2022 году было потрачено 3,759 миллиона рублей, а в 2023-м выделено 4,529 миллиона.

Прошлогодней суммы хватило на 559 отловленных собак. Это около 6700 рублей за каждую.

Нынешней суммы при таких же расценках хватит примерно на 670 животных.

По всей Калужской области в 2022 году выловили 1341 бродячую собаку. После стерилизации и вакцинации собак выпускают обратно на улицу.

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