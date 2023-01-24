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Жители Калужской области рассказали о поборах на работе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2023 12:32 0 1606
Жители Калужской области рассказали о поборах на работе

В Калужской области большая часть работников тратила деньги для покупки чего-либо для работы. Результаты опроса во вторник, 24 января, опубликовал ресурс HeadHunter.

56% покупали необходимые вещи по собственной инициативе, 19% - по требованию руководства. Не сталкивалась с такой необходимостью четверть калужан.

При этом только каждый десятый получает компенсацию затрат.

Чаще всего калужане покупали на работу канцелярские принадлежности, а также компьютерные мыши, клавиатуры, наушники, рабочий инструмент и средства гигиены.

Что касается сборов на подарки коллегам, то в 55% случаев калужане не просят на них скидываться. Сдавать деньги на подарки к праздникам принято в 29% калужских компаний. В 19% организаций собирают помощь коллегам в сложных ситуациях, в 15% скидываются на подарки руководству и на корпоративы.

Как отметили авторы исследования, сами жители Калужской области в большинстве своем считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такой ответ дали 67% опрошенных. 18% готовы сдавать деньги в любом случае, а 10% вообще не хотят собирать средства на что-либо.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2023 12:32 0 1606
Тэги: общество
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