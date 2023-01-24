В Калуге назначен новый руководитель телерадиокомпании «Ника»

Во вторник, 24 января, новым руководителем телерадиокомпании «Ника» назначена Екатерина Козырь. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Екатерина Александровна более 18-ти лет работает в медиасфере, - рассказал он. - Прошла путь от рядового журналиста до генерального директора телерадиокомпании «Крым». Имеет большой опыт административной и журналистской работы. Является членом советов директоров трёх федеральных телеканалов: «Моя планета», «Наука» и «Живая планета». Желаю успехов. Уверен в долгом плодотворном сотрудничестве.

В декабре 2021 года ушел в отставку гендиректор «Ники» Сергей Трубицын. После этого в течение года телекомпанию возглавляла Наталья Головашкина.

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