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В Калужской области инфляция за год составила 15,6%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2023 11:51 4 827
В Калужской области инфляция за год составила 15,6%

В декабре годовая инфляция в Калужской области составила 15,6% после 15,4% месяцем ранее. Ускорился рост цен на услуги, замедлился – на продовольственные и непродовольственные товары. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в региональном отделении Банка России.

- Увеличение инфляции в конце 2022 года стало первым за последние семь месяцев: с мая 2022 года она ежемесячно снижалась, - рассказала начальник экономического отдела калужского отделения Алла Шпак. - Основная причина роста годовой инфляции в регионе в декабре – ускорение роста цен на услуги. В частности, на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на коммунальные слуги с 2023 года на декабрь 2022 года. Однако этот фактор носит временный характер, его влияние на уровень годовой инфляции будет частично исчерпано в июле 2023 года.

На непродовольственные товары рост цен продолжил замедляться. Основная причина –  сдержанная потребительская активность: калужане не торопились совершать крупные покупки, предпочитая в условиях неопределенности сберегать и экономить. В результате замедлился рост цен на легковые автомобили и мебель, ускорилось снижение цен на смартфоны. На динамику стоимости последних также повлияло налаживание механизма параллельного импорта.

Главным фактором, сдерживающим рост цен на рынке продовольственных товаров, стало расширение предложения. В частности, региональные сельхозпредприятия и животноводы из основных регионов-поставщиков нарастили выпуск молока. Как следствие, цены на молочную продукцию в годовом выражении стали расти медленнее. Кроме того, урожай зерна в России в 2022 году был рекордным, и оно подешевело. Благодаря этому сельхозпереработчики снизили издержки и увеличили предложение. В результате замедлился годовой рост цен на макароны и рис.

- В декабре годовая инфляция в регионе выросла, при этом уже весной инфляция может опуститься ниже 4%, - отметила Анна Шпак. - Но в условиях резких колебаний ситуацию лучше отражают изменения цен от месяца к месяцу. В феврале – марте 2022 года цены резко скакнули вверх, и этот скачок останется в показателе годовой инфляции до марта 2023 года, искажая картину. Если же посмотреть на месячные приросты цен, то ситуация в 2022 году складывалась следующим образом. После скачка февраля – марта уже весной рост цен резко замедлился, а за летние месяцы цены в среднем даже снижались. Осенью цены вновь начали расти, но умеренно. Для ускорения роста цен есть ряд объективных причин: где-то не хватает персонала, где-то еще не удалось наладить производство в нужных объемах, сохраняются непростые условия для внешней торговли. 

В 2023 году инфляция ожидается на уровне 5-7%, в 2024 году – 4%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2023 11:51 4 827
Тэги: общество цены статистика
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