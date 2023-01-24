Специалисты рынка недвижимости Калуги пройдут бесплатное обучение в рамках «Дня знаний риэлтора»
Первый в 2023 году «День знаний риэлтора» состоится в г. Калуге 25 января. Серия учебных мероприятий нового формата «День знаний риэлтора» стартовала в 2022 году в Москве, продолжилась в Туле и теперь реализуется в Калуге. На одной площадке будут работать несколько учебных залов, в каждом из которых специалисты рынка недвижимости смогут прослушать лекции по целому перечню актуальных тем.
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) имеет богатый опыт проведения расчетов по сделкам с недвижимостью и предлагает клиентам уникальные сервисы и услуги, аналогов которых в настоящее время на рынке нет. Совместно с Риэлторской инфраструктурной системой РИС.РФ Банк создал новый формат обучения специалистов рынка недвижимости – проведение «Дня знаний риэлтора» в различных городах страны. Эта инициатива позволит повысить уровень оказания профессиональных услуг на российском рынке недвижимости при совершении сделок любой степени сложности.
В рамках мероприятия пройдет презентация Расширенного договора аренды сейфа, который усовершенствовал традиционные формы расчетов при совершении сделок: с использованием аккредитива или банковских сейфов. Расширенный договор аренды банковского сейфа – прорыв в решении вопросов безопасности проведения операций на рынке недвижимости, предусматривающий риски, часто возникающие в процессе сделки:
- нарушения сроков доступа по договору аренды сейфа;
- ошибки в составлении и утеря документов;
- отказа в регистрации одного из объектов в сложной сделке;
- незавершения сделки по причине приостановления или отказа в регистрации.
Также во время мероприятия будут работать отдельные секции по темам:
- риски в сделках с недвижимостью;
- банкротство;
- налоговое законодательство;
- материнский капитал;
- ипотека;
- безопасные расчеты;
- электронная регистрация и оформление сделок;
- привилегии Карты риэлтора.
Также вас ждут:
🔻личное знакомство с первыми лицами банка,
🔸банковская сувенирная продукция,
🔹фуршет,
🔺кофе,
🔹мороженное.
«День знаний риэлтора» дает возможность специалистам рынка недвижимости совершенно бесплатно посетить интересующие их лекции и семинары. Это мероприятие – место дружеских встреч коллег и установления новых рабочих контактов и знакомств. В завершение программы каждый присутствующий получит именной Сертификат о повышении квалификации «Мастер безопасных расчётов 2023».
РИС.РФ – совокупность сервисов и инструментов, которые используют риэлторы в своей работе на каждом из этапов сделки, нацеленных на минимизацию издержек и достижение максимальной степени ее эффективности. Каждый профессиональный участник рынка недвижимости, зарегистрированный в системе, получает виртуальную Карту риэлтора – средство идентификации профессионала для получения доступа к сервисам и привилегиям РИС, доступным только для риэлторов.
Уважаемые специалисты рынка недвижимости, мы ждем вас 25 января на «Дне знаний риэлтора» в офисе Фора-Банка по адресу: ул. Воронина, д. 4. Приходите, будет интересно!
Получить подробную информацию и записаться: https://t.me/risrf/548
Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):
Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).
WhatsApp: +7 925 775 6555 (только для общения в чате)
Telegram: forabank_bot
Viber: http://chats.viber.com/forabank
Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!
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