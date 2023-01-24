В Калужской области материнский капитал с февраля вырастет до 775 тысяч рублей

С 1 февраля в Калужской области вырастут социальные пособия на детей. Об этом во вторник, 24 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Агеева.

Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 587 тысяч рублей. Это на 62 500 больше, чем есть сейчас.

Маткапитал на второго ребенка составит с 1 февраля 775 тысяч. Рост по сравнению с показателем 2022 года - 82,5 тысячи рублей.

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