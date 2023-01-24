Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 52%

В Калужской области за неделю, с 16 по 22 января, врачи выявили 6717 случаев ОРВИ. Это сразу на 52% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 23,2%. Но этот показатель рос за счет взрослых. Дети наоборот стали болеть меньше, чем в декабре.

В Калуге эпидемическая ситуация более напряженная. Средние показатели прошлых лет превышены на 52,1%. Заболеваемость росла среди людей всех возрастов, кроме младенцев.

В больницу с ОРВИ попали 34 человека.

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