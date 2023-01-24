В Калужской области зафиксированы 12 новых случаев гриппа

За неделю, с 16 по 22 января, в Калужской области 12 человек заболели гриппом. Такие данные во вторник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

10 случаев гриппа зафиксированы в Калуге, два – в Козельском районе.

Среди заболевших было семь взрослых и пять детей в возрасте до 14 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом практически не изменилась.

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