Калужанка заняла четвертое место на международном конкурсе красоты
На прошедших выходных в Болгарии завершился международный конкурс красоты финал «Mrs. Classic Universe».
Россию в финале представляла Майя Зундалева из Калуги. Она в итоге заняла четвертое место.
В прошлом году Зундалева была участницей конкурса «Миссис Калуга» и выиграла «Национальный конкурс красоты «Миссис Россия Мира».
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