Калужанка заняла четвертое место на международном конкурсе красоты

На прошедших выходных в Болгарии завершился международный конкурс красоты финал «Mrs. Classic Universe».

Россию в финале представляла Майя Зундалева из Калуги. Она в итоге заняла четвертое место.

В прошлом году Зундалева была участницей конкурса «Миссис Калуга» и выиграла «Национальный конкурс красоты «Миссис Россия Мира».

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