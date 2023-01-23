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Сбер проведет масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

Опубликовано: 23.01.2023 14:47 0 288
Сбер проведет масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

В начале февраля Сбер начнет  масштабное массовое тестирование технологии платёжный стикер. Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.
Платежный стикер даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Технология платёжного стикера надёжна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со Сбером. По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тысяч человек, мы примем решение о внедрении платёжных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования  для доработки продукта, ведь для нас самое важное – удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов».

Тестирование с участием клиентов начнется уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк уже совсем скоро сообщит дополнительно.
Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, — в магазине, кафе, парикмахерской и так далее. А ещё по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

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Опубликовано: 23.01.2023 14:47 0 288
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