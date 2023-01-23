Первый за девять месяцев умерший от коронавируса человек зафиксирован оперштабом в Калужской области

В понедельник, 23 января, федеральный оперативный штаб опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в Калужской области.

В этом отчете указан один умерший от ковида. По данным оперштаба, таких случаев в Калужской области не было с апреля прошлого года. Хотя в статистике других ведомств умершие от COVID-19 калужане все же позже появлялись.

Всего за сутки выявлены 33 новых случая ковида. Накануне был рекорд за последний месяц – 49.

Как сообщили нам читатели, в поликлиниках Калуги у многих пациентов начали брать тесты на ковид. Возможно, рост заболеваемости как раз связан с большим охватом тестирования.

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