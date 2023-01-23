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Главные калужские новости за выходные: детская поликлиника, северный въезд и работа Рембрандта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2023 11:00 1 453
Главные калужские новости за выходные: детская поликлиника, северный въезд и работа Рембрандта

Публикуем короткий обзор калужских новостей о событиях, которые произошли на выходных, 21-22 января.

С большими строительными проектами у властей Калуги возникли проблемы. Городской голова сообщил, что реконструкция северного въезда не может продолжиться без переврезки газовых сетей. А эти работы не могут выполнить из-за холодной погоды. Остается ждать весну.

Также на июнь перенесено открытие детской поликлиники в Турынино. Ранее сообщалось, что первых пациентов смогут принять в мае. Впрочем, месяц опоздания в случае этого объекта – ничто. Его постоянно обещают местным жителям еще с 2015 года.

В соцсетях тем временем жалуются на работу общественного транспорта на северном направлении. По словам одной из пассажирок, автобусы переполнены уже с конечной остановки. Чиновники и тут просят подождать. Теперь до 2025 года.

Зато хорошие новости из сферы культуры. В Калугу везут работы Ван Гога, Рембрандта и Ван Дейка. Выставка откроется уже на следующей неделе.

А 25 января в Калуге в театре прозвучат песни Владимира Высоцкого. В этот день знаменитому артисту могло исполниться 85 лет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2023 11:00 1 453
Тэги: общество
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