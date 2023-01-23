В Клинике БОЛИ появился инновационный неодимовый лазер (Израиль) для удаление сосудистых поражений

Как известно, в Клинике БОЛИ приветствуется использование самых передовых и малоинвазивных методов лечения различных заболеваний. Это необходимо для того, чтобы сделать лечение пациента еще более эффективным и малоболезненным и значительно сократить сроки восстановления. Именно по такому пути пошла и флебологическая служба Клиники БОЛИ. В 2016г. они первые в Калуге начали выполнять эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) подкожных вен при варикозной болезни нижних конечностей. И сразу оценили все преимущества метода по сравнению со «стандартной» открытой операцией:

отсутствие разрезов , что значительно снижает риски развития инфекционных и других осложнений со стороны раны.

, что значительно снижает риски развития инфекционных и других осложнений со стороны раны. малая травматичность процедуры . После проведения ЭВЛК подкожная вена остается на своем месте, при этом вена уже не функционирует. Воздействие лазерного излучения осуществляется только на целевую вену. Таким образом, нет травматизации окружающих вену тканей, не повреждаются лимфатические и нервные волокна, что также в значительной степени сокращает сроки реабилитации. В связи с чем пациент уже в кротчайшие сроки может вернуться на работу (даже на следующие сутки), возобновить занятия спортом и лечебной физкультурой.

. После проведения ЭВЛК подкожная вена остается на своем месте, при этом вена уже не функционирует. Воздействие лазерного излучения осуществляется только на целевую вену. Таким образом, нет травматизации окружающих вену тканей, не повреждаются лимфатические и нервные волокна, что также в значительной степени сокращает сроки реабилитации. В связи с чем пациент уже в кротчайшие сроки может вернуться на работу (даже на следующие сутки), возобновить занятия спортом и лечебной физкультурой. выполнение процедуры под местной анестезией . Нет необходимости проведения спинномозговой анестезии, что также уменьшает травматичность манипуляции в целом и создает больший комфорт для пациента.

. Нет необходимости проведения спинномозговой анестезии, что также уменьшает травматичность манипуляции в целом и создает больший комфорт для пациента. амбулаторное выполнение процедуры. Нет необходимости в госпитализации, пациент спустя 30 минут после операции может самостоятельно покинуть клинику, и даже уехать за рулем автомобиля!

При помощи технологии лазера сосудистые хирурги научились справляться с венами различного диаметра (начиная от 3 мм, до 4 см и более!), но что же делать с венами малого калибра, так называемыми сосудистыми звездочками, в которые технически не удается завести лазерное волокно? И здесь на помощь приходит опять лазер, но уже другой. Если крупные вены хирургам приходилось запаивать изнутри, то сосудистые сеточки закрывают путем внешнего направленного излучения лазера.

Лазерные технологии в эстетической флебологии в Клинике БОЛИ

Лазерные технологии произвели революцию в эстетической флебологии и во много раз начали превосходить стандартные, укоренившиеся за многие годы процедуры, например, склеротерапию. На сегодняшний день лидером на рынке лазерных технологий является кампания Alma Lasers, которая разработала уникальную лазерную платформу Harmony XL PRO. Такой аппарат появился уже и в Клинике БОЛИ! Теперь у них появилась возможность удалять различные сосудистые образования не только на нижних конечностях, но и на теле, и даже лице.

Отличительной чертой платформы Harmony является то, что она позволяет решать эстетические проблемы любых возрастных групп – от самых юных пациентов до пожилых людей, на любом типе и участке кожи.

Как это работает?

У аппарата в наличие имеется 2 насадки (манипулы), при помощи которых и происходит вся «магия»:

Длинноимпульсный неодимовый лазер, 1064 нм. Прекрасно справляется с удалением поверхностных сосудистых образований: сеточек, гемангиом, мальформаций. Лазерный луч проходит слои кожи, не травмируя ее, и воздействует лишь только на гемоглобин и его составляющую. При этом происходит мгновенное нагревание сосуда, в нем появляются необратимые изменения, и он «закрывается». НАСАДКА DYE-VL - представляет собой светотерапевтический модуль для лечения нарушений пигментации и сосудистых поражений кожи. При помощи специальной системы фильтров коротковолновая и ультрафиолетовая части спектра преобразуются в дополнительную энергию, за счет чего происходит усиление светового излучения и увеличение эффективности процедуры. Данной насадкой возможно устранять капиллярные гемангиомы, гемангиомы, сосудистые звездочки на лице, и теле, купероз, эритему или розовые угри, ангиомы и паукообразные гемангиомы, пойкилодермию Циватте, вены на ногах и венозную мальформацию.

Результаты лечения лазером гемангиом, сосудистых сеток, купероза и других сосудистых поражений

За первый месяц использования данного метода через сосудистых хирургов – флебологов Клиники БОЛИ прошло более 50-ти пациентов, и они делятся своими результатами лечения.

Ранее, для того, чтобы устранять сосудистые сетки на ногах приходилось выполнять единственную доступную для флебологов процедуру в нашем регионе – склеротерапию (введение специального препарата – склерозанта путем инъекции), которая имела достаточно много ограничений и побочных эффектов – это и пигментация кожи в области инъекций, сохраняющаяся на протяжении нескольких месяцев, и необходимость ношение компрессионного трикотажа, ограничение выполнения процедуры в летний период. Теперь, результат лечения можно оценить всего за неделю, а то и того меньше. Нет необходимости носить жесткий компрессионный трикотаж, процедура стала прогнозируемой, мы не ограничены объемом вводимого склерозанта. Да и сама процедура стала комфортнее для пациентов, ведь нет необходимости выполнять неприятные «уколы» в вену.

В Клинике БОЛИ не ограничились одним лишь узким направлением, ведь возможности лазера распространяются и на другие сосудистые образования! Одним из трудно поддающимся лечению является так называемая капиллярная мальформация, получившая название «Винное пятно, пламянеющий невус». Это врожденное заболевание, связанное с неправильным развитием капилляров, расположенных глубоко под кожей и просвечивающихся через нее. Одно - когда эти образования расположены на теле или конечностях, и совсем иная ситуация – когда подобные образования локализуются на лице. Такие пациенты стесняются своего внешнего вида, им приходится маскировать эти дефекты при помощи косметики. Теперь же появилась возможность убрать и эти косметические дефекты.

Сегодня для лечения винных пятен активно применяется световая и лазерная терапия — IPL и неодимовый лазер. Принцип такой терапии – избирательное разрушение патологических сосудов за счет их нагрева при поглощении гемоглобином световой или лазерной энергии. Данный вид терапии в большей степени подходит для ситуации, когда сосудистый дефект окончательно сформирован и нет возможности повлиять на него другими видами терапии. Разрушение сосудов приводит к выраженному и устойчивому эстетическому дефекту. Процедуры лазерной и световой терапии проводятся без нарушения целостности кожных покровов, хорошо переносятся и не требуют длительной реабилитации. В настоящее время у сосудистых хирургов Клиники БОЛИ проходит лечение пациентка, с рождения имеющая подобный дефект. Ранее она пыталась убрать данное пятно с помощью несовершенных лазерных технологий, однако, кроме поверхностных ожогов кожи эффект не был достигнут. В настоящее время в Клинике БОЛИ было проведено всего 3 сеанса световой терапии, и уже наблюдается значительное улучшение. Сосудистое пятно заметно побледнело, и с каждой процедурой продолжает осветляться. За 8-10 сеансов врачи планируют полностью устранить его!

Результаты работ Вы можете наблюдать на фото:

Таким образом, лазерные технологии стали неотъемлемой частью лечения сосудистых поражений в эстетической флебологии, которые усиленно развиваем в стенах Клиники БОЛИ.

Для записи на прием и лечение звоните в Клинику БОЛИ по номеру телефона: +7 (4842) 21-00-00 или 28-12-12.

Адрес Клиники: Россия, 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23

WhatsApp: +7 (961)123-69-68 (используется только для входящих сообщений)

Сайт: clinicaboli.ru

Для иногородних пациентов в Клинике БОЛИ предоставляются комфортный стационар и апартаменты.

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