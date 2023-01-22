В Калуге открытие новой детской поликлиники перенесли на июнь

В конце ноября представители городской управы Калуги заявляли, что новая детская поликлиника в микрорайоне Турынино откроется в апреле. Однако на днях появились новые сведения. Местным жителям придется еще немного подождать.

- Новую детскую поликлинику в Турынино планируется открыть в июне этого года, - заверили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Власти областной столицы обещают юным калужанам и их родителям поликлинику в доме №79 на улице Советской с 2015 года.

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