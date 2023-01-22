В Калуге за январскую неделю сыграли 36 свадеб

За неделю, с 16 по 21 января, в Калуге сыграли 36 свадеб. Такие данные 22 января опубликовал городской загс.

Середина первого месяца года – период, когда мало пар заключают браки. Весной и летом за неделю бывает в два-три раза больше свадеб.

Ранее также сообщалось, что за неделю в областной столице появились на свет 79 детей.

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