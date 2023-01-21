В Калуге за неделю родились 79 детей

В Калуге за неделю, с 16 по 21 января, родились 79 детей. Мальчиков было заметно больше, чем девочек – 46 на 33. Об этом сообщили 21 января в городском загсе.

У одной из калужанок родилась двойня.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Трофим, Ефим, Дана, Агата и Ника.

Всего в 2023 году в Калуге уже родились 208 детей.

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