В Калуге за неделю родились 79 детей
В Калуге за неделю, с 16 по 21 января, родились 79 детей. Мальчиков было заметно больше, чем девочек – 46 на 33. Об этом сообщили 21 января в городском загсе.
У одной из калужанок родилась двойня.
Среди редких имен в загсе отметили следующие: Трофим, Ефим, Дана, Агата и Ника.
Всего в 2023 году в Калуге уже родились 208 детей.
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