Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев наградил сотрудников полиции

В УМВД России по городу Калуге подвели итоги 2022 года. Заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Калужской области Владимир Дулин отметил высокий профессионализм каждого сотрудника.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев также выразил благодарность сотрудникам калужской полиции:

- И в будни, и в праздники вы находитесь на боевом посту, защищаете калужан от преступных посягательств, обеспечиваете порядок и стабильность в нашем городе. Благодаря работе правоохранителей, калужане могут спокойно жить и трудиться.

Глава Калуги пожелал стражам порядка дальнейших успехов и вручил Почётные грамоты.

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