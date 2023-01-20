Продажи продуктов в Калужской области снизились на 16,8%

В первые недели января по сравнению с аналогичным периодом декабря в Калужской области продажи продуктов снизились на 16,8%. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в региональном правительстве.

Некоторые товары показали существенное снижение потребления.

Калужане стали на 42% меньше покупать свежей рыбы, на 43,5% - конфет, на 35,9% - свинины.

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