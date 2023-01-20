В Калужской области 27 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 27 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 20 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали три человека.

Выздоровели 13 пациентов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.