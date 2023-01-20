Семь миллионов деревьев высадили в Калужской области за год

В 2022 году в лесах Калужской области было высажено около семи миллионов деревьев. Такую статистику в пятницу, 20 января, опубликовало правительство региона.

- На площади 3,026 тыс. га в общей сложности было высажено более семи миллионов деревьев, - отметили в министерстве. - 89% работ за счет собственных средств выполнили арендаторы лесных участков.

Сейчас в лесничествах региона заготавливают шишки хвойных пород для создания запаса семян для будущих лесопосадок.

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