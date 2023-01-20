Семь миллионов деревьев высадили в Калужской области за год
В 2022 году в лесах Калужской области было высажено около семи миллионов деревьев. Такую статистику в пятницу, 20 января, опубликовало правительство региона.
- На площади 3,026 тыс. га в общей сложности было высажено более семи миллионов деревьев, - отметили в министерстве. - 89% работ за счет собственных средств выполнили арендаторы лесных участков.
Сейчас в лесничествах региона заготавливают шишки хвойных пород для создания запаса семян для будущих лесопосадок.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!