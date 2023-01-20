В Калужской области бизнесмен оплатил штраф в 250 тысяч рублей за красивые глаза
Предприниматель из Воротынска, занимающийся торговлей стройматериалов, оплатил штраф в 250 тысяч рублей за перегруз фуры, которая ему принадлежит. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Ранее приставы ввели запрет на регистрационные действия с его автомобилем.
- В разговоре с судебным приставом он то ли в шутку, то ли всерьез отметил: «Оплачиваю долг только потому, что у вас красивые глаза», - рассказали в УФССП.
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