В Калужской области бизнесмен оплатил штраф в 250 тысяч рублей за красивые глаза

Предприниматель из Воротынска, занимающийся торговлей стройматериалов, оплатил штраф в 250 тысяч рублей за перегруз фуры, которая ему принадлежит. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Ранее приставы ввели запрет на регистрационные действия с его автомобилем.

- В разговоре с судебным приставом он то ли в шутку, то ли всерьез отметил: «Оплачиваю долг только потому, что у вас красивые глаза», - рассказали в УФССП.

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