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В Калуге женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства со стороны коллег

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2023 09:13 4 560
В Калуге женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства со стороны коллег

После пандемии коронавируса и выхода всех на работу в офисы женщины стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег. В пятницу, 20 января, соответствующие результаты опроса опубликовал ресурс SuperJob.

Согласно этим данным, 6% женщин в Калуге сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, 9% - со стороны коллег. 

При этом женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 8%, со стороны сослуживцев - 11%. 

С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 6% соответственно.

Как отмечают авторы исследования, при коронавирусе и работе на удаленке показатели по домогательствам были заметно ниже. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2023 09:13 4 560
Тэги: общество статистика
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