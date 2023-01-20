В Калуге женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства со стороны коллег

После пандемии коронавируса и выхода всех на работу в офисы женщины стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег. В пятницу, 20 января, соответствующие результаты опроса опубликовал ресурс SuperJob.

Согласно этим данным, 6% женщин в Калуге сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, 9% - со стороны коллег.

При этом женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 8%, со стороны сослуживцев - 11%.

С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 6% соответственно.

Как отмечают авторы исследования, при коронавирусе и работе на удаленке показатели по домогательствам были заметно ниже.

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