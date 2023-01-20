В Калуге открылась выставка «Вечные ценности»

В Калужском музее изобразительных искусств были представлены работы студентов отделения «Живопись» Калужского духовного училища. В экспозиции более 40 работ по иконописи, живописи и композиции: новописаные и копийные иконы, портреты и натюрморты.

- Выставка «Вечные ценности» не первый год проходит в нашем городе, но каждый раз произведения студентов Духовного училища оставляют сильное впечатление. Искренне благодарю всех художников и наставников, приложивших свои кисти и талант к созданию этих замечательных полотен. У жителей нашего города есть возможность в очередной раз убедиться в том, что наша родная Калужская земля богата талантами, – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калуги пожелал учащимся Духовного училища успехов и реализации творческих замыслов. Хор Духовного училища выступил с духовными и классическими произведениями. Дирижировали выпускницы и студентки 3 курса Регентского отделения.

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