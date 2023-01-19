В Калужской области лишают родительских прав мать шестерых детей, которую показали на «Первом канале»

Как мы уже рассказывали, 18 января на «Первом канале» вышла передача о женщине из села Барятино Тарусского района. Шестерых ее детей поместили в социальный центр после пожара, который уничтожил их жилье. Вечером в четверг ситуацию прокомментировали в прокуратуре Калужской области.

- Указанная семья в поле зрения прокуратуры района и органов опеки и попечительства находится с 2019 года по причине ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - подчеркнули в ведомстве. - Дети неоднократно изымались из семьи и помещались в социальные реабилитационные центры. Мать за ненадлежащее исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Там рассказали, что после привлечения матери к административной ответственности было принято решение об ограничении ее родительских прав.

- Так как мать никаких мер к восстановлению родительско-семейных отношений не предпринимала, на работу не устроилась, органами опеки и попечительства было принято решение о направлении искового заявления в суд о лишении матери родительских прав, - заявили в прокуратуре. - Данное заявление было поддержано прокуратурой района в суде. 26 декабря 2022 года суд постановил решение о лишении матери родительских прав, которое вступает в законную силу. В настоящее время органами опеки все дети устроены.

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