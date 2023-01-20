Последний теплый день перед похолоданием прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 20 января, в Калужской области ожидается плюсовая температура.

Днем будет до +4.

Местами возможен дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

Влажность воздуха составит около 85%.

На выходных в Калужскую область вновь вернутся морозы. На следующей неделе – до -10.

По народным приметам, если после этого дня будет неделя морозов, то скоро можно ожидать оттепель.

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