Последний теплый день перед похолоданием прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 20 января, в Калужской области ожидается плюсовая температура.
Днем будет до +4.
Местами возможен дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
Влажность воздуха составит около 85%.
На выходных в Калужскую область вновь вернутся морозы. На следующей неделе – до -10.
По народным приметам, если после этого дня будет неделя морозов, то скоро можно ожидать оттепель.
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