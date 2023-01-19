Первая в 2023 году акция по сбору мусора у воды прошла в Калужской области

В четверг, 19 января, в Калужской области прошла первая в 2023 году акция по сборку мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Волонтеры побывали на роднике в деревне Колюпаново и Сероводородных озерах в Калуге, а также у родника на окраине деревни Гремячево Перемышльского района.

В сборе мусора поучаствовали министр Владимир Жипа и экогерой Хохуля.

До октября запланировано еще около 350 таких мероприятий.

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