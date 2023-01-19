В Калужской области 3169 человек залезли в ледяную воду на Крещение
В ночь на 1 января в Калужской области в 50 купелей окунулись 3169 человек. Такие данные опубликовало региональное ГУ МЧС.
Как отметили спасатели, наблюдателей было заметно больше – 5857.
Всех участников купаний на Крещение угощали чаем и сладостями.
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