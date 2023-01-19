В Калужской области умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Калужской области в возрасте 96 лет умер ветеран Великой Отечественной войны, майор милиции в отставке Валентин Есаков. В четверг, 19 января, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Есаков родился в 1926 году в Авчурино, учился в школе №5 Калуги.

В 1943 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Капитуляцию Японии 2 сентября 1945 года встретил на Курилах, там же служил до 1949 года. Позже – на Сахалине и в белорусском Гродно.

В Авчурино Есаков вернулся в 1959 году. Работал в детской колонии и в школе, а затем – в милиции.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.