В Калужской области ищут 53 человека, которые пропали без вести

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» в четверг, 19 января, обновил список людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.

На данный момент в Калужской области таких 53 человека. Некоторые пропали более двух лет назад.

Волонтеры просят всех калужан еще раз посмотреть на фото и помочь с поиском людей.

Полный список опубликован в группе «ЛизаАлерт» в ВК.

Обращаться можно по телефону 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

В Калуге 40-летнего Павла Давыдова ищут с лета 2020 года.

25-летняя Анна Березовская пропала в мае 2021 года.

37-летняя Ксения Анисенко пропала в декабре 2021 года.

21-летняя Валерия Беклемышева исчезла в феврале 2022 года.

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