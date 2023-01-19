Житель Калуги задержан за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

28-летнего жителя Калуги обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом деле в четверг, 19 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в Балабаново преступники организовали центр оказания юридических услуг мигрантам, где продавали иностранцам сертификаты о знании русского языка. Результаты экзамена фальсифицировались.

Этот документ необходим мигрантам для получения патента на работу или вида на жительство.

Остальные члены преступной группы устанавливаются. Также выясняются подробности того, как была устроена схема получения сертификата.

Уголовная статья о незаконной миграции предполагает до семи лет лишения свободы.

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