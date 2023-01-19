В Калужской области СК начал проверку после сюжета о пожаре, где едва не погибли шесть детей

В среду, 18 января, в эфире программы «Мужское и женское» на «Первом канале» рассказали историю семьи из села Барятино Тарусского района.

Мать шестерых детей пытается вернуть над ними опеку. Детей поместили в социальный центр после пожара, который произошел в январе прошлого года.

Женщина заявляет, что пошла выносить мусор, и в этот момент начался пожар. Детей помог вытащить из огня сосед. Тогда никто не пострадал, но детей у матери забрали.

Сейчас она живет у сестры вместе со своей матерью. В их однокомнатную квартиру женщина и хочет переселить детей.

В то же время управление Следственного комитета по Калужской области начало проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

Следователи будут выяснять условия жизни и воспитания детей, их правовое положение, а также оценят своевременность и достаточность мер, принятых в защиту их прав и интересов.

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