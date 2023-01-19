Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Калужане в декабре увеличили спрос на автокредиты в ВТБ

Опубликовано: 19.01.2023 09:24 0 252
Калужане в декабре увеличили спрос на автокредиты в ВТБ

Жители Калужской области в декабре оформили в ВТБ автокредитов на 60,5 млн рублей. Это на 6% больше, чем в ноябре. Всего за 2022 год выдано 560,3 млн рублей на покупку транспорта. Средний чек составил 1,1 млн рублей.

Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были январь, июнь и октябрь. В этот период ежемесячно банк в регионе финансировал сделки на приобретение машин на сумму более 60 млн рублей. Аналогичный всплеск интереса к автокредитованию произошел в августе – банк выдал займы на покупку автомобилей на сумму около 60 млн рублей. Активность была связана с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в Калужской области составила 15,2 %.

В 2022 году калужане чаще всего выбирали марку LADA – отечественному автопрому отдали предпочтение 19,6 % покупателей. В ТОП-3 вошли и другие иностранные  марки, как HAVAL и HYUNDAI. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 55,7%

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса на автокредиты. Рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 19.01.2023 09:24 0 252
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины развития анорексии
Какими достоинствами обладают кушетки клик-кляк
Особенности и назначение конвейеров

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru