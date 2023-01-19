Калужане в декабре увеличили спрос на автокредиты в ВТБ

Жители Калужской области в декабре оформили в ВТБ автокредитов на 60,5 млн рублей. Это на 6% больше, чем в ноябре. Всего за 2022 год выдано 560,3 млн рублей на покупку транспорта. Средний чек составил 1,1 млн рублей.

Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были январь, июнь и октябрь. В этот период ежемесячно банк в регионе финансировал сделки на приобретение машин на сумму более 60 млн рублей. Аналогичный всплеск интереса к автокредитованию произошел в августе – банк выдал займы на покупку автомобилей на сумму около 60 млн рублей. Активность была связана с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в Калужской области составила 15,2 %.

В 2022 году калужане чаще всего выбирали марку LADA – отечественному автопрому отдали предпочтение 19,6 % покупателей. В ТОП-3 вошли и другие иностранные марки, как HAVAL и HYUNDAI. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 55,7%

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса на автокредиты. Рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

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