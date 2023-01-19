Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Калужане оформили в ВТБ ипотеку на два млрд рублей

Опубликовано: 19.01.2023 09:17 0 181
Калужане оформили в ВТБ ипотеку на два млрд рублей

По итогам 2022 года жители Калужской области получили в ВТБ более тысячи ипотечных кредитов на 3,3 млрд рублей. Средний размер займа в регионе оценивается в 4 млн рублей. Около половины сделок – 45% – пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 963,7 млрд рублей.

Значительная часть сделок по ипотечным программам заключалась в декабре. Жители области за последний месяц года оформили в банке займов на 191 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий госпрограмм.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером для роста ипотечного кредитования в регионе. Возможностями «Семейной ипотеки» за год воспользовались многие жители области – они получили займы на 920,3 млн рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила покупателям в области в 2022 году приобрести новые квартиры на 625,7 млн рублей. Также банк предоставил займы на 14,8 млн рублей на покупку жилья специалистам в сфере IT.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года», – отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Банк в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.  

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 19.01.2023 09:17 0 181
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины развития анорексии
Какими достоинствами обладают кушетки клик-кляк
Особенности и назначение конвейеров

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru