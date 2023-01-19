Калужане оформили в ВТБ ипотеку на два млрд рублей

По итогам 2022 года жители Калужской области получили в ВТБ более тысячи ипотечных кредитов на 3,3 млрд рублей. Средний размер займа в регионе оценивается в 4 млн рублей. Около половины сделок – 45% – пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 963,7 млрд рублей.

Значительная часть сделок по ипотечным программам заключалась в декабре. Жители области за последний месяц года оформили в банке займов на 191 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий госпрограмм.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером для роста ипотечного кредитования в регионе. Возможностями «Семейной ипотеки» за год воспользовались многие жители области – они получили займы на 920,3 млн рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила покупателям в области в 2022 году приобрести новые квартиры на 625,7 млн рублей. Также банк предоставил займы на 14,8 млн рублей на покупку жилья специалистам в сфере IT.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года», – отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Банк в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.

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