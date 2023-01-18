В Калуге ожидают увеличения количества желающих окунуться в прорубь на Крещение

Вечером в среду, 18 января, в Калуге начнутся купания на Крещение. В областном центре всех желающих ждут на Яченском водохранилище, Сероводородных озерах и в деревне Колюпаново.

На водохранилище купания начнутся в 20:00.

Как сообщили в городской управе, в прошлом году было 30 участников. Но сейчас на улице гораздо теплее, так что желающих может быть больше.

- Обеспечивать безопасность будут сотрудники МЧС, а медики окажут первую помощь, - прокомментировали в администрации. - Будет организовано горячее питание: чай и каша.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.