В Калуге собираются создать самого большого в мире снеговика

Следующей зимой в Калуге собираются построить самого большого в мире снеговика. Об этом в среду, 18 января, сообщил директор горнолыжного комплекса Вячеслав Касабов.

Чтобы побить рекорд, калужский снеговик должен быть высотой около 40 метров. Пока самый большой снеговик был построен в США, его рост составлял 37 метров.

В 2020 году, когда Калуга была новогодней столицей России, на Правом берегу возвели снеговика высотой 20 метров 21 сантиметр.

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