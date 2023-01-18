В Калужской области зафиксировано максимальное за месяц количество новых случаев коронавируса
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 29 новых случаев коронавируса, сообщили в среду, 18 января, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последний месяц.
В больницу с ковидом попали семь человек.
Выздоровели 11 пациентов.
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