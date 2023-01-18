Семью из Китая выдворили из Калужской области

Семейную пару из Китая выдворили с территории Калужской области и отправили на родину из московского аэропорта. Об этом в среду, 18 января, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

У мужчины и женщины были просрочены российские визы.

Теперь этим китайцам запрещено въезжать в Россию в течение пяти лет.

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