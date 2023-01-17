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Новостной портал CT News: свежие новости со всего мира

Опубликовано: 17.01.2023 17:00 0 322
Новостной портал CT News: свежие новости со всего мира

CT News – сетевое издание, которое публикует актуальные новости экономики, политики, шоу-бизнеса и множества других. Портал работает с 2018 года, каждый день рассказывая читателям о главных событиях в стране и мире. Помимо новостей, журналисты издания проводят собственные расследования, что значительно повышает интерес к порталу.

За неполных 5 лет работы издание завоевало собственную аудиторию, а статьи новостного издания CT News регулярно находятся в ТОПе новостных агрегаторов – Google News и Дзен.Новости. По данным SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта составляет 5 миллионов человек, а за 2022 год издание получило 106 млн визитов. Дизайн сайта выполнен в легком и лаконичном стиле, а разбивка по основным категориям позволяет быстро найти нужную информацию. На главной странице отображаются последние опубликованные новости, а вверху – таблица с популярными статьями за последние 24 часа. В этой же таблице есть популярные новости по категориям «Звезды», «Политика» и «Общество», чтобы пользователь был в курсе трендовых событий на сегодня.

Количество авторов издания постоянно увеличивается, на январь 2023 года в штате работают более 50 копирайтеров и журналистов. Издание CT News объединяет не только авторов из России, но и со всего СНГ. Портал цитируется крупными СМИ-порталами, среди которых РБК, ТАСС, РИА, Ведомости и другие. Это делает его одним из ключевых источников актуальной и проверенной информации.

CT News имеет удобный интерфейс, что позволяет легко найти нужный материал и не отвлекаться от чтения интересных статей. Одним из главных преимуществ сайта является возможность использовать его на мобильных телефонах. Дизайн сайта и быстрая скорость загрузки страниц позволяет быстро получить нужный материал. Помимо важных новостей из жизни страны, авторы публикуют развлекательный контент, который поможет отвлечься и немного передохнуть. CT News сделан по принципу бесконечной ленты, из-за чего пользователи могут читать новости просто пролистывая вниз. Если читатель захочет найти статьи про конкретного человека, можно нажать на тег под статьей с его именем, и ему покажут все статьи с ним.

Команда сайта ctnews.ru ежедневно улучшает новостной портал, улучшая как качество публикуемого материала, так и показатели по технической части. За 2022 год издание претерпело множество изменений, позволившие улучшить интерфейс и увеличить количество посетителей. Сейчас портал является одним из ведущих медиа в своей сфере, но останавливаться на этом они не планируют. В дальнейшем, издание планирует увеличить собственную аудиторию и стать крупнейшим игроков в мире масс-медиа.

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Опубликовано: 17.01.2023 17:00 0 322
Тэги: рeклама
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