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Новогодние фото и видео способствовали увеличению трафика в сети билайн почти на четверть

Опубликовано: 17.01.2023 18:00 0 212
Новогодние фото и видео способствовали увеличению трафика в сети билайн почти на четверть

билайн подвел итоги работы сети мобильной связи во время новогодних праздников в регионах России. Сеть оператора традиционно успешно справилась с нагрузками. При этом клиенты билайна существенно увеличили потребление мобильного интернета по сравнению с тем же периодом прошлого года.*

31 декабря, в новогоднюю ночь и первый день 2023 года на 22% вырос трафик в cети 4G, обеспечивающей скоростной интернет-доступ.

Видеозвонки, праздничные видеоролики, открытки в соцсетях и мессенджерах – пользователи все чаще выбирают эти и другие способы для поздравления близких. Это подтвердил предновогодний опрос, проведенный билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы» среди своих клиентов в 10 городах России. 40% респондентов тогда заявили о готовности воспользоваться видеосвязью для поздравлений родных. 46% отправляют открытки в мессенджерах или выкладывают поздравления в соцсетях. При этом 92% опрошенных заявляли, что их устраивает качество мобильного интернета билайн во время новогодних праздников.**

Интересно, что 35% респондентов поздравляют своих близких с Новым годом по телефону. Однако число тех, то выбирает голосовую связь, с каждым годом сокращается. Судя по внутренней аналитике билайн, общая продолжительность телефонных звонков в этом году оказалась на 11% меньше, чем в прошлую новогоднюю ночь. На 3% меньше было отправлено SMS.

Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в регионах России вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 6% по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 93% трафика проходило через сеть 4G.

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*по данным внутренней аналитики билайн
** Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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Опубликовано: 17.01.2023 18:00 0 212
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