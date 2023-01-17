В Калужской области 739 человек сменили имя за год

За 2022 год в Калужской области 739 человек официально сменили свое имя. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в региональном загсе.

По сравнению с 2021 годом количество желающих получить документы на новое имя стало больше. Тогда было 700 человек.

Сменить имя в России можно с 14 лет. Однако несовершеннолетние должны предоставить согласие родителей.

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