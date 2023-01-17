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Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в декабре 2022 г. выросла на 40%, до 125,5 млрд руб.

Опубликовано: 17.01.2023 12:53 0 305
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в декабре 2022 г. выросла на 40%, до 125,5 млрд руб.

По итогам всего 2022 года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли. Рост чистого процентного дохода банка в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год — 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7% — до 67,5 млрд руб., за весь 2022 год — на 6,2% — до 614,8 млрд руб.

В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб. 

 

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Опубликовано: 17.01.2023 12:53 0 305
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