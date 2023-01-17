В Калужской области 15 человек вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы восемь новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 17 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали два человека.

Выздоровели 15 пациентов.

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