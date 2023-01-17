В Калуге заболеваемость гриппом за неделю снизилась в четыре раза

За неделю, с 9 по 15 января, в Калужской области зарегистрировано 13 случаев гриппа. Это в четыре раза меньше, чем за первую неделю года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Все случаи гриппа были в Калуге.

Среди заболевших девять взрослых и четыре ребенка в возрасте до 14 лет. Среди детей заболеваемость уменьшилась в 10 раз.

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