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Мессенджеры вместо звонков: калужане предпочли поздравлять близких через интернет

Опубликовано: 17.01.2023 10:27 0 100
Мессенджеры вместо звонков: калужане предпочли поздравлять близких через интернет

В новогоднюю ночь калужские абоненты Tele2 погрузились в технологии – они отправляли поздравления через мессенджеры и соцсети, тогда как популярный еще несколько лет назад канал голосовой связи получил меньше внимания. Дата-трафик показал рост в 15% год к году, а голосовой незначительно, но снизился.

В целом за длинные праздничные выходные голосовой трафик немного подрос по сравнению с прошлым годом – на 3,5%. При этом наиболее активным для звонков стал последний день прошлого года – 31 декабря число звонков было выше на 25%, чем в среднем в другие дни зимних каникул.

Объем мобильного интернет-трафика во время каникул увеличился практически так же, как и в праздничную ночь – на 14% год к году. Можно сделать вывод, что жители начали 2023-й с технологий и предпочли не расставаться с ними и далее. Чтобы сеть оператора успешно выдержала нагрузки, технические специалисты Tele2 увеличивали пропускную способность базовых станций, организовали работу дежурных бригад технических специалистов.

 

 

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Опубликовано: 17.01.2023 10:27 0 100
Тэги: новости компаний
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